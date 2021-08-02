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فهد الروقي : ما يحدث من الأندية أمر عجيب والأهلي مديون ويحضر باولينهو
منذ 16 ساعة
1384
2
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التعليقات
راي
عدد التعليقات : 1086
منذ ساعة
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
عدد التعليقات : 1086
منذ ساعة
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
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أحدث التعليقات
الحسن بن علي الشريف
والله ابتلشنا بخرابيط وخرابيط فلانه الكويتية
عبدالله الناصر / حائل
يحمد ربه لو عاد للبلاد لاصبح بائع شاهي على الجمر والبلديه ستطارده اينما حل او ارتحل الجيل الحاضر ليس له نصيب مع الاسف خريجي...
**""'سهم'""**😊
حرب البسوس 😅😅😅
bayan
السلام عليكم كم عدد الطالبات في كل فصل
لللل
نفس المذهب ويعطون الخمس اللي تروح الي ايران
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