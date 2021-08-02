فايز المالكي يثير الجدل بإعلان انتقال آل فتيل وقاسم للنصر قبل الصحف

طلال الغامدي (صدى):
أثار الممثل فايز المالكي، الجدل في الساعات الماضية، بين متابعيه، وذلك بعد إعلانه عن انتقال محمد قاسم ومحمد آل فتيل، لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتصدر المالكي قائمة الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط استغراب من دخوله على خط الرياضة رغم كونه ممثل، ووسط تكهنات بأنه قد يكون متكفلا بالصفقة.
وقال أحد النشطاء: "فايز المالكي نزل خبر توقيع النصر مع قاسم وآل فتيل قبل كل الصحف الرياضية، هذا يعني أن أي خبر من عنده اعرف أنه راح يتم بنسبة كبيرة".
وكشفت تقارير أن إدارة النصر اتفقت بشكل نهائي مع محمد آل فتيل لاعب الأهلي بعد توصيات البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق.
كما تم التعاقد مع محمد قاسم لاعب الفيصلي سابقًا، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية.
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