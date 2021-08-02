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فايز المالكي يثير الجدل بإعلان انتقال آل فتيل وقاسم للنصر قبل الصحف

منذ ساعة
1470
فايز المالكي يثير الجدل بإعلان انتقال آل فتيل وقاسم للنصر قبل الصحف

طلال الغامدي (صدى):
أثار الممثل فايز المالكي، الجدل في الساعات الماضية، بين متابعيه، وذلك بعد إعلانه عن انتقال محمد قاسم ومحمد آل فتيل، لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر المالكي قائمة الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط استغراب من دخوله على خط الرياضة رغم كونه ممثل، ووسط تكهنات بأنه قد يكون متكفلا بالصفقة.

وقال أحد النشطاء: "فايز المالكي نزل خبر توقيع النصر مع قاسم وآل فتيل قبل كل الصحف الرياضية، هذا يعني أن أي خبر من عنده اعرف أنه راح يتم بنسبة كبيرة".

وكشفت تقارير أن إدارة النصر اتفقت بشكل نهائي مع محمد آل فتيل لاعب الأهلي بعد توصيات البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق.

كما تم التعاقد مع محمد قاسم لاعب الفيصلي سابقًا، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية.

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النصر
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ال فتيل
قاسم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه سيدو انه محترف في القفز
ابو عمار
ههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
خلاص لا تصورون معه وتحرجونه مع زوجته

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