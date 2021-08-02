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أم تكتم أنفاس طفلها خوفًا من الفضيحة

منذ 49 دقيقة
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أم تكتم أنفاس طفلها خوفًا من الفضيحة

القاهرة (صدى):
تجردت أم من إنسانيتها في مصر، وقتلت طفلها الرضيع بكتم أنفاسه بوسادة، وذلك خوفا من الفضيحة حيث حملت فيه سفاحًا.

وكان زوج الجانية قد سافر للعمل بالخارج، وكان يرسل لها الكثير من المال شهريا، لكنها كانت تخونه مع رجال آخرين إلى أن حملت من أحدهم.

وعزمت الجانية الأمر على أنها تنسب الطفل إلى زوجها لكنه شك في الأمر فأبلغ والدته التي كانت تشك أيضا في تصرفاتها، وطلبت منها بعد ولادة الطفل، إجراء فحص DNA.

وخافت الزوجة من فضح أمرها فقتلت الطفل خنقا وادعت وفاته بصورة طبيعية بعد 3 أيام من ولادته.

وراود أهل الزوج الشك فأبلغوا الشرطة، لتكشف التحريات أن الأم تربطها علاقات غير مشروعة بعدة أشخاص، وأنها أنجبت الطفل إثر علاقة مع أحدهم.

مصر
جريمة
قتل
الشرطة

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 29
منذ 7 دقائق
باي ذنب قتلت ماذنب الطفل عليك من الله ماتستحقين ايتها الزانيه ياخاينه اذهبي الى الجحيم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
حبظلم الاثول
باي ذنب قتلت ماذنب الطفل عليك من الله ماتستحقين ايتها الزانيه ياخاينه اذهبي الى الجحيم
واحد منصف
هل سيتم فصل الكفار ايضا
سارة
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د محمد ماجد بخش
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