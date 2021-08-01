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الرئيس المصري يصادق على قانون فصل "الإخوان" من وظائفهم

منذ ساعة
1710
الرئيس المصري يصادق على قانون فصل "الإخوان" من وظائفهم

القاهرة (صدى):
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.

ونص القانون على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتضمن أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

كما نص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

مصر
الاخوان
السيسي
فصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

خلود
طيب الراتبة في العقداربعه الف وموردالبشريه تخذ٤٠٠ميه صافي من الراتب ٣٦٠٠وماتزل كمله يقول يخصم حق البصه المن يتخر الموظف وش الحل هنا
ريــومه🥺 ❤️
حسبي الله ونعم الوكيل😭 ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مغرد
المولات فاضيه
مغرد
ليش ما فيه مستشفيات تقبلهم اشوفهم كثر في الشوارع وفي البطحا والله العظيم حالتهم تشكا إلى الله لازم مكان يا ويهم ويفعل فيهم خير
مغرد
سبحان الله من عمل شي حرام لا إم الله يكشفه وهو في ما من شايف نفسه ولكن الله أراد أن يبين فعلهم بالتصوير

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