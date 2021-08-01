حجازي يعتذر عن جملة "الكرة مش باقية" بعد توديع الأولمبياد

ماجد محمد (صدى):
وجه أحمد حجازي لاعب الاتحاد، ومدافع منتخب مصر رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وقال حجازي: "كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطولة بميدالية اوليمبية لبلدنا، بس الحمدلله على كل شئ"، مضيفا: "إن شاء الله دا يكون جيل يخدم الكرة المصرية و يكون قوام للمنتخب الاول في المستقبل القريب و ان البطولة دي تكون دافع ليهم و لينا كلنا للتطور وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق".
وتابع: "كان لي الشرف اني اشارك وأمثل بلدي لثاني مره بعد ١٠ سنوات في الأولمبياد واني اكون مع اكثر لاعب شارك في تاريخ مصر وان شاء الله يكون لاعيبه تكرر نفس الانجاز و تعديه و يكون بميدالية اوليمبية".
واختتم بقوله: "اخيراً اسف جداً لو خانني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبة بعد المباراة في جملة إن (الكرة مش باقية) لأن الكرة اساس حياة كل اللاعبين حتى بعد الاعتزال، وكان المقصود منها بعد البطولة، و نكمل احترامنا لبعض حتى بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول".