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شاهد.. طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في "توكلنا" قبل الدخول إلى أحد المولات بالرياض

منذ 9 ساعات
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شاهد.. طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في "توكلنا" قبل الدخول إلى أحد المولات بالرياض

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى أحد المولات في الرياض.

وبدا في الفيديو، رجال الأمن في المول بالرياض يتأكدون من ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتراط التحصين المعتمد عبر تطبيق "توكلنا" لدخول المولات ووسائل النقل العام.

وكانت وزارة الداخلية أكدت دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

 

وزارة الداخلية
الرياض
مول
تطبيق توكلنا
حالة محصن

التعليقات

مغرد
مغرد عدد التعليقات : 301
منذ 6 ساعات
المولات فاضيه
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 29
منذ 4 ساعات
فاضيه يستاهلون عساهم مايربحون ان شاءالله
الناس ماتقدر تأخذ اغراض بسبة هذا القرار الجديد يكون ملقح كلام خرطي لايودي ولا يجيب
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 230
منذ 25 دقيقة
اول يومين وبعدين الوضع يرجع طبيعي

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أحدث التعليقات

ابو سعود
احنا الكبار شهور على لقاح واحد والاطفال لقاحين في شهر واحد كيف تجي ومتى بيمدي ماله داعي خلوه عن بعد او بدون لقاح بس...
؟؟
اول يومين وبعدين الوضع يرجع طبيعي
كلام مليان
انت كنت رئيس رابطه دوري المحترفين و ابراهيم العيسى عضو لجنه المسابقات ولا قلنا شي ولا احد شكك القوطي لو تحط ابوظهر رئيس للاتحاد...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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