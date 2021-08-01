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محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر

منذ يوم
18399
9
محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد موقف محمد آل فتيل لاعب نادي الأهلي من عرض نادي النصر للانضمام للفريق.

وأوضحت مصادر أن آل فتيل بات يميل إلى الموافقة على عرض الأهلي، رغم أنه تلقى أكثر من عرض آخر، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب صحيفة الرياض

وأضافت مصادر أن الأهلي قدم آخر عروضه المالية، موضحة أن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد، أصبح قريبًا جدًا.

يذكر أن الأهلي نجح في حسم أكثر من صفقة أجنبية، أبرزها البرازيلي باولينيو، نجم برشلونة السابق، إلى جانب مواطنه دانكلير، الكرواتي فيليب براداريتش، المقدوني جياني اليوسكي، وأخيرًا السنغالي الحسن نداو.

النصر
الأهلي
محمد آل فتيل

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 67
منذ يوم
للأسف هذا اللاعب نكية على دفاع ألأهلي ولايزالون يجددون له ؟!!!
المفروض ينهون علاقتهم فيه ولايصدقون مدير اعماله بأن النصر او الهلال يرغب
في ضم اللاعب لصفوفهم هذا اللاعب اندية الدرجة الاولى والثانية ماترغب فيه .
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 180
منذ يوم
بالتوفيق لإدارة النفيعي صراحة قدم عمل جبار لابد من الوقوف معه
ال فتيل لاعب جيد
ال تيسان
ال تيسان عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
أنا أتمنى من إدارة النفيعي عدم الإلتفات إلى ما ينشر في الصحف وفتيل كان لاعب سابق في الأهلي وأنتهى الأمر برحيله وشروطه ونقول للاعب شكرا ما فصرت شف لك نادي الزمن هذا زمن الفلوس وليس الميول
كلك نظر
كلك نظر عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
لاعب فاشل ونكبه على الأهلي وأتمنى أن يصرف النظر عنه ولا يجدد. (فاشل بمعنى الكلمه)
صالح السعيد
صالح السعيد عدد التعليقات : 9
منذ 21 ساعة
لاعب عادي جدا.. ونعمة. ٢ونص مليون.
صالح السعيد
صالح السعيد عدد التعليقات : 9
منذ 21 ساعة
لاعب عادي جدا.. ونعمة. ٢ونص مليون.
صالح السعيد
صالح السعيد عدد التعليقات : 9
منذ 21 ساعة
لاعب عادي جدا.. ونعمة. ٢ونص مليون.
عاش الملك
عاش الملك عدد التعليقات : 9
منذ 17 ساعة
لاعب مفهي ولايجيد التغطية ولا قطع الكورة مدافع عادي جدا وليس في مستوى وطموح نادي بحجم الاهلي وجماهريته فكونا منه وعقبال معتز وخبراني وهندي وحسون ونوح والمقهوي
عابر سبيل
عابر سبيل عدد التعليقات : 4
منذ 29 دقيقة
محمد فتيل لاعب جيد والعام الماضي ماهو مقياس له لأنه استثنائي لا تفرطوا فيه راح يجي لاعب اسوء منه

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أحدث التعليقات

رااايق
أحسن أن هذا أذا صحى من النوم ما يغسل وجهة ولا يمشط شعره***!!! هههههههههههههههه من السرير على الدوام * هههههههههههههههههههههه
عابر سبيل
محمد فتيل لاعب جيد والعام الماضي ماهو مقياس له لأنه استثنائي لا تفرطوا فيه راح يجي لاعب اسوء منه
الفرزدق
الله ياخذ عمره والله لو اني قريب لاحطه بفمه السريري هذا وبعدين بالشارع هذولا وصخين قمة الرذيله والوساخه الله يقرفهم.
سالم
نبغي ردت فعلها بعد ما تصير خدامه بعد كم سنه انتظري ونحن ننتظر معها هذه دنيا والدنيا دواره يوم لك ويوم عليك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي بسه

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