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الرئيس المصري يصادق على قانون فصل "الإخوان" من وظائفهم

منذ 4 ساعات
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الرئيس المصري يصادق على قانون فصل "الإخوان" من وظائفهم

القاهرة (صدى):
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.

ونص القانون على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتضمن أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

كما نص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

مصر
الاخوان
السيسي
فصل

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 176
منذ ساعة
هل سيتم فصل الكفار ايضا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52106
منذ 56 دقيقة
يستاهلون الفصل والطرد من البلاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو مشكله رشج نفسك للانتخابات القادمه
ابو عمار
طيب ايش المناسبه يا حلوه
ابو عمار
مبروك وما قصرت ساره . الله يرزق بدور العريس اللي يسوق سيارتها . لكن من ساره اللي عندها ملايين وتشتري لك سياره
hassan
كذلك حساب للامير الوليد بن طلال وحساب لابنه الملك عبدالله الله يرحمه
ابو عمار
لعلى وعسى يعود الى الاسلام مره اخرى قبل وفاته

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