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فعاليات كرنفال الصيف بالحدائق الراقية تستقطب سكان جدة وزوارها

منذ 9 ساعات
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فعاليات كرنفال الصيف بالحدائق الراقية تستقطب سكان جدة وزوارها

إياد حماد (صدى):
أقامت أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات المجتمعية فعاليات ومبادرات تطوعية خلال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، نالت استحسان ورضا سكان العروس وزوارها، ومن ضمن تلك المبادرات فعاليات كرنفال الصيف والتي تقام حالياً بالحدائق الراقية حي الشرفية بالتعاون مع مركز حي الشرفية وبتنظيم من مؤسسة السماء الزرقاء ومؤسسة الألوان الفريدة للترفيه.

حيث شهد مهرجان كرنفال الصيف حضوراً لافتاً من الزوار والمصطافين، وتخللت تلك الفعاليات عروض مسرحية للعائلات والأطفال وألعاب ترفيهية وأركان تفاعلية ومسابقات وجوائز قيمة وجداريات للرسم الحر.

وأوضح مدير الحدائق الراقية للترفيه الأستاذ: عبدالرحمن بن عبدالله اليوسف أن مهرجان كرنفال الصيف الذي يستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة، يستهدف المواطنين والمقيمين في جدة وخارجها، من خلال نشاطات وبرامج متعددة تشرف عليها إدارة الحديقة، منوها بالتعاون والمتابعة التي تحظى بها إدارة الحديقة من أمانة جدة، من أجل توفير البرامج والفعاليات والمهرجانات داخل الحديقة بشكل مستمر، والتي تحقق للعائلات وللشباب رغباتهم وتتيح لهم ممارسة هواياتهم في مناخ رياضي وفني واجتماعي خلاق.

من جهتها قالت الاستاذة مارية عمر حافظ مديرة مؤسسة الألوان الفريدة للترفيه، أن الأمانة بذلت جهداً جباراً لإنجاح هذه الفعاليات التي من شأنها نشر الفرحة والسعادة للأسر ولزوار الحديقة مشيدة بالتنظيم الرائع للمهرجان تحت إدارة مؤسسة السماء الزرقاء للفعاليات، حيث تحظى هذه الفعاليات بإقبال كبير جدا من العائلات والأطفال وتسعى لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال تسلية الطفل وإمتاعه وتنمية قدراته وتعزيز ثقته بنفسه.

يُذكر أن مهرجان كرنفال الصيف ينطلق بشكل يومي من الخامسة عصرا حتى منتصف الليل.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ومركزية المستفيد المواطن.
خالد الربياوي
اصلا هو حارس ذكي متعود على البطولات الدولية صعب يجي لفريق حده بطولة محلية
رهف
انا قدمت وانقبلت
خالد
الجزائر لن تفعل شيئ إلا إذا أخذت الموافقة من فرنسا... صحيح أن الجزائر كانت مستعمرة من فرنسا و لكن مازلت بينهم أتفاقيات
ابو محمد 😎 ✍️
والله ماعرفت الا هههههههههههههههههاااا ..

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