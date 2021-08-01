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شاهد.. طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في "توكلنا" قبل الدخول إلى أحد المولات بالرياض

منذ 40 دقيقة
1443
شاهد.. طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في "توكلنا" قبل الدخول إلى أحد المولات بالرياض

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى أحد المولات في الرياض.

وبدا في الفيديو، رجال الأمن في المول بالرياض يتأكدون من ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتراط التحصين المعتمد عبر تطبيق "توكلنا" لدخول المولات ووسائل النقل العام.

وكانت وزارة الداخلية أكدت دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

 

وزارة الداخلية
الرياض
مول
تطبيق توكلنا
حالة محصن

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ومركزية المستفيد المواطن.
خالد الربياوي
اصلا هو حارس ذكي متعود على البطولات الدولية صعب يجي لفريق حده بطولة محلية
رهف
انا قدمت وانقبلت
خالد
الجزائر لن تفعل شيئ إلا إذا أخذت الموافقة من فرنسا... صحيح أن الجزائر كانت مستعمرة من فرنسا و لكن مازلت بينهم أتفاقيات
ابو محمد 😎 ✍️
والله ماعرفت الا هههههههههههههههههاااا ..

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