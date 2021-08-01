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الأكاديمية السعودية اللوجستية تطرح برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

منذ 55 دقيقة
1340
الأكاديمية السعودية اللوجستية تطرح برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية فتح التسجيل في المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية من الجنسين.

وأضافت أن البرامج المطروحة في أربعة تخصصات تدريبية، هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

كما وفرت أربع مسارات رئيسة، أولها البرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهراً، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها والمعلنة حالياً كمرحلة أولى.

وأشارت إلى أن التسجيل متاح من اليوم وحتى الأحد المقبل من خلال الرابط التالي: (SLA.EDU.SA)

مبيعات
برامج تدريبية
تسويق
. أكاديمية
الأكاديمية السعودية اللوجستية

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ومركزية المستفيد المواطن.
خالد الربياوي
اصلا هو حارس ذكي متعود على البطولات الدولية صعب يجي لفريق حده بطولة محلية
رهف
انا قدمت وانقبلت
خالد
الجزائر لن تفعل شيئ إلا إذا أخذت الموافقة من فرنسا... صحيح أن الجزائر كانت مستعمرة من فرنسا و لكن مازلت بينهم أتفاقيات
ابو محمد 😎 ✍️
والله ماعرفت الا هههههههههههههههههاااا ..

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