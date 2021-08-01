الأكاديمية السعودية اللوجستية تطرح برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية فتح التسجيل في المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية من الجنسين.
وأضافت أن البرامج المطروحة في أربعة تخصصات تدريبية، هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
كما وفرت أربع مسارات رئيسة، أولها البرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهراً، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها والمعلنة حالياً كمرحلة أولى.
وأشارت إلى أن التسجيل متاح من اليوم وحتى الأحد المقبل من خلال الرابط التالي: (SLA.EDU.SA)