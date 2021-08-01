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"سقيا" مكة تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة

منذ 13 ساعة
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"سقيا" مكة تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة

حسين العلي (صدى):
تواصل جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة جهودها لتوزيع سقيا الماء على دور الأيتام والأربطة والجمعيات الخيرية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومراكز اللقاح وبعض مكاتب التنمية الاجتماعية والمساجد ومغاسل الموتى ومرتادي أماكن المشي ، حيث وزعت خلال شهر يوليو 128.880 ألف عبوة شملت 16 جهة .

وتأتي هذه الجهود بناء على شراكة الجمعية مع عدد من الجهات المحتاجة والتزامها بتوفير عبوات ماء الشرب، انطلاقاً نحو تعزيز أهدافها المتمثلة بتقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة ، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك المياه وصيانة ومتابعة السقيا في نطاق عمل الجمعية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تشهدها جائحة "كورونا" .

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم ، مشيراً إلى أن الدعم والرعاية التي تتلقاها الجمعية تعد دافعاً لتقديم المزيد من العطاء للمحتاجين ، ونوه بدعم رجال الخير والمحسنين لأنشطة الجمعية المتخصصة في سقيا الماء.

وأضاف أن الجمعية تواصل استقبال التبرعات لشراء وقف السقيا في مكة المكرمة ، وسقيا الحجاج والمعتمرين ، وسقيا الأيتام والأرامل ، وسقيا المساجد والمقابر ومغاسل الموتى وعابري السبيل ، فيما كشف أن إيرادات وقف السقيا من التبرعات حتى يوم أمس بلغت 2.317.896 ريال والذي سيصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين ، وزوار ومحتاجي البلد الحرام ، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة .

وأشاد "ابن درهم" بجهود الفرق التطوعية بالجمعية ، والتي تشرف عليهم وحدة التطوع التي تأسست في فبراير الماضي عقب قرار فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي ، مشيراً إلى أن الجمعية حتى آخر يوليو 2021 قدمت 122 فرصة تطوعية .

وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية 318 متطوع يمثلون فرق (عطايا جدة ، حياتنا رسالة ، غاية ) بما يعادل 2280 ساعة تطوعية .

وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى إستراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

، وأكد أن الجمعية رسخت من خلال كوادرها التطوعية مفهوم فريق العمل الواحد، والتكامل بين الجمعية والقطاعات الحكومية والخيرية الأخرى .

يذكر أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة ، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ ( 15 ) ريالات ، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال ، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال.

، فيما تستقبل الجمعية التبرعات من خلال المتجر الالكتروني soqia.org.sa وعبر حساباتها من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية ( 0506668129 ـ 0533317455).

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ومركزية المستفيد المواطن.
خالد الربياوي
اصلا هو حارس ذكي متعود على البطولات الدولية صعب يجي لفريق حده بطولة محلية
رهف
انا قدمت وانقبلت
خالد
الجزائر لن تفعل شيئ إلا إذا أخذت الموافقة من فرنسا... صحيح أن الجزائر كانت مستعمرة من فرنسا و لكن مازلت بينهم أتفاقيات
ابو محمد 😎 ✍️
والله ماعرفت الا هههههههههههههههههاااا ..

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