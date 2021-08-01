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المندوب "السعودي" لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "الغامبي"

منذ 13 ساعة
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المندوب "السعودي" لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "الغامبي"

حسين العلي (صدى):
استقبل مندوب جمهورية غامبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير عمر جبريل صلاح في مكتبه بمقر السفارة بالرياض مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، والموضوعات المتصلة بالعمل الإسلامي المشترك.

ونوه السفير الغامبي خلال هذا اللقاء بسعي المملكة الدؤوب نحو دعم المنظمة في تحقيق رسالتها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم، مثمناً مواصلة المنظمة العمل على تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام الحضاري في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمنظمة التي تعمل على تسخير جميع امكانياتها لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

من جهته أكد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التشاور بين المندوبين وتوحيد الصف، وحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين منظمة التعاون الإسلامي في شتى المجالات التي تضطلع بها الدول الأعضاء داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

يذكر أن جمهورية غامبيا سوف تتسلم خلال الأعوام المقبلة رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية الذي يعد أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة التعاون الإسلامي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ومركزية المستفيد المواطن.
خالد الربياوي
اصلا هو حارس ذكي متعود على البطولات الدولية صعب يجي لفريق حده بطولة محلية
رهف
انا قدمت وانقبلت
خالد
الجزائر لن تفعل شيئ إلا إذا أخذت الموافقة من فرنسا... صحيح أن الجزائر كانت مستعمرة من فرنسا و لكن مازلت بينهم أتفاقيات
ابو محمد 😎 ✍️
والله ماعرفت الا هههههههههههههههههاااا ..

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