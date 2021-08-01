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"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان 

منذ 12 دقيقة
1145
"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان 

جازان (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" في جمرك ميناء جازان، يوم الإثنين 8-1-1443 هـ، الموافق 16/ 8/ 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛"تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة"، مشيرا إلى شروط الاشتراك في المزاد وتشمل دفع مبلغ تأمين إلزامي” 50,000″ خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن البيع لمحلات التشليح فقط، ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة، لافتة:"يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تطبيق “توكلنا”، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، لافتة إلى  اشتراط الحضور للمزاد من أجل التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

 

جمرك
مزاد علني
ميناء جازان
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
سيارات تشليح

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أحدث التعليقات

امل
تقنية هندسة الشبكات (علمي) كم سنه وله مكأفاة ؟
امل
تقنية هندسة الشبكات (علمي) كم سنه وله مكأفاة ؟
ابو ساري
الله اعلم ان التشققات فيهم
Amr Hagras
قرار يخدم شركات بعينها ولايشجع على الاستثمار.
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، والإتكال على الله ..

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