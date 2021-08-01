نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية

منذ 40 دقيقة
1275
استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية

عادل الحربي (صدى):
تحدث الدكتور وائل باجهوم، استشاري الأمراض المعدية، عن قرار اشتراط التحصين لدخول المنشأت وتأثيره على الوصول للمناعة المجتمعية.

وقال "باجهوم" أنه إذا استمر التطيعيم بهذه الوتيرة السريعة سنصل إلى 70% من المجتمع وهو الوصول إلى المناعة المجتمعية، وهى الخطوة الأولى للحياة الطبيعية ويعود الاقتصاد لما كان عليه وهذا لن يحدث إلا بالتطعيم.

وأضاف: "أوضحت دراسات عديدة والأبحاث المعتمدة أن إعطاء جرعتين من اللقاح تصل حمايتها إلى 88% ضد المتحور الجديد دلتا فاللقاح يعطي مناعة ضد المتحور"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما عن إعطاء بعض الدول الجرعة الثالثة، فأكد استشاري الأمراض المعدية أن المملكة تعتمد على ما تثبته الدراسات وما تنتهي إليه الأبحاث واللجان المحلية، وسوف يتم التعامل معه في حينه وإذا كان هناك حاجة لذلك ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن ذلك.

التحصين
التطعيم
الأمراض المعدية
لقاح كورونا
المناعة المجتمعية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Amr Hagras
قرار يخدم شركات بعينها ولايشجع على الاستثمار.
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، والإتكال على الله ..
سلوم النصراوي
خلوه عندكم .. محد يبيه 😜
خبير زمانه
امريكا وفرنسا وباقي الدول الكبرى هي من اسقطت الشاه وجلبت الخميني وهم سبب تمرد ايران ونشرها القلاقل بالشرق الاوسط وامريكا هي ام المصائب ولاتريد...
نجاة محمد
يا كثر احلامكم يا نصر

أخر الأخبار

"آل فتيل" و"محمد قاسم" ينضمان لنادي النصر
"آل فتيل" و"محمد قاسم" ينضمان لنادي النصر
منذ 4 دقائق 1117
"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان 
"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان 
منذ 12 دقيقة 1142
السهلاوي ينضم رسمياً إلى صفوف معيذر القطري في صفقة انتقال حر
السهلاوي ينضم رسمياً إلى صفوف معيذر القطري في صفقة انتقال حر
منذ 33 دقيقة 1448
استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية
استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية
منذ 40 دقيقة 1275
5 خطوات تضمن حقوق أصحاب المركبات المتضررة من بعض الطرق بالرياض
5 خطوات تضمن حقوق أصحاب المركبات المتضررة من بعض الطرق بالرياض
منذ 51 دقيقة 1334
النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة
النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة
منذ 58 دقيقة 1293
حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
منذ ساعة 2123
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
منذ ساعة 1658
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
منذ ساعتين 13262
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
منذ ساعتين 11292