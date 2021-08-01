انطلاق البرنامج التعريفي عند بعد لطلبة جامعة الملك سعود

الرياض (صدى):
انطلقت اليوم الاحد فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين لهذا العام تحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر.
واوضح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيزالجريوي أن البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة، جاء تحت عنوان “همم واعدة.. لوطن طموح”، وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.
ورحب الجريوي بالطلبة المقبولين في الجامعة سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح وقال الجريوي إن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
مشيراً إلى أن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي يقوم على مرتكزات التمييز وهدفها التشجيع للتفوق والتمييز في الحياة الجامعية.
وقال الجريوي إن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي ينفذه الطلبة عن بعد يتضمن تزويد المقبولين والمقبولات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإقامة أنشطة متنوعة تساعدهم في الانتظام بحضور المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي.
بالإضافة إلى وجود الدعم الفني وهاتف للرد على استفسارات الطلبة والطالبات من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وأضاف الجريوي أن البرنامج التعريفي الإلكتروني on-line يشتمل على: الميثاق، والاستمارة الصحية، واستمارة المواهب والأنشطة واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
ومن جهته أوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود ومدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد بن مطيران العنزي أن العمادة جهزت مركز اتصال متكامل لتلقي بلاغات الطلبة حول المشكلات التي تعترضهم أثناء أداء الاختبار عن بُعد (online) وقال العنزي أن اختبارات اللغة الانجليزية فقط لتحديد المستوى وليس فيها رسوب أو نجاح.