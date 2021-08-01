نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة

منذ 58 دقيقة
1293
النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة، أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وتعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة.

وأشارت النيابة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو ما لها أي ضرر ينتج من المخالفة.

ولفتت:" إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المهتم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة".

 

 

غرامة
عقوبة
النيابة العامة
المسافرين
فيروس كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Amr Hagras
قرار يخدم شركات بعينها ولايشجع على الاستثمار.
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، والإتكال على الله ..
سلوم النصراوي
خلوه عندكم .. محد يبيه 😜
خبير زمانه
امريكا وفرنسا وباقي الدول الكبرى هي من اسقطت الشاه وجلبت الخميني وهم سبب تمرد ايران ونشرها القلاقل بالشرق الاوسط وامريكا هي ام المصائب ولاتريد...
نجاة محمد
يا كثر احلامكم يا نصر

أخر الأخبار

"آل فتيل" و"محمد قاسم" ينضمان لنادي النصر
"آل فتيل" و"محمد قاسم" ينضمان لنادي النصر
منذ 4 دقائق 1103
"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان 
"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح في جمرك جازان 
منذ 12 دقيقة 1142
السهلاوي ينضم رسمياً إلى صفوف معيذر القطري في صفقة انتقال حر
السهلاوي ينضم رسمياً إلى صفوف معيذر القطري في صفقة انتقال حر
منذ 33 دقيقة 1448
استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية
استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية
منذ 40 دقيقة 1272
5 خطوات تضمن حقوق أصحاب المركبات المتضررة من بعض الطرق بالرياض
5 خطوات تضمن حقوق أصحاب المركبات المتضررة من بعض الطرق بالرياض
منذ 50 دقيقة 1324
النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة
النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة
منذ 58 دقيقة 1293
حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
منذ ساعة 2120
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
منذ ساعة 1658
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
منذ ساعتين 13260
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
منذ ساعتين 11292