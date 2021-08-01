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زينب العسكري وحديث عن زوجها
منذ ساعتين
1243
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التعليقات
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أحدث التعليقات
abdul
شتَم ما يكفي للاخوان وتركيا وقطر ومالاقي حد آخر يشتمه فتحوّل في شتم ابناء بلده حتى اللى ماعندهم مواقف ضد حكم العسكر. هههههه
عاش الملك
لاعب مفهي ولايجيد التغطية ولا قطع الكورة مدافع عادي جدا وليس في مستوى وطموح نادي بحجم الاهلي وجماهريته فكونا منه وعقبال معتز وخبراني وهندي...
ابومحمد
الدعم يجب أن يكون للغير الذي لا مأوى له اما القروض يجب أن لا تتجاوز ٤٠% من المرتب . كما أنه يجب فرض نظام...
وافي
هذا القرار اتخذة ملك القلوب ابومتعب رحمة الله علية
القرني
[email protected]
@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️
لدغة العقرب نقتل الانسان وفيه قصص حصلت في العصر الحاضر اذا لم تداوى بالمضاد
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