بدور البراهيم تتلقى هدية ثمينة من صديقتها سارة "صور"

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، بدور البراهيم، صورة هدية باهظة الثمن من صديقتها، وهي سيارة فارهة.
وشاركت بدور البراهيم صورة للسيارة، حيث علقت عليها: "وأخيراً، شكراً سارة"، وذلك احتفال البراهيم بيوم الصداقة العالمي.
وأوضحت: "الصداقة الحقيقية كالعلاقة بين العين واليد، إذا تألمت اليد دمعت العين، وإذا دمعة العين مسحت اليد دمعتها.. الله لا يفرقنا ويبعد عننا كل حاسد مريض في نفسه، ويحفظك لي يا أطهر وأنقى قلب، يا عمري سارة".
وكانت بدور البراهيم أعلنت عن رغبتها في خوض تجربة الزواج مرةً أخرى، وبدء حياة جديدة، في حال وجدت الشخص المناسب الذي يستحقها ويستحق حُبَّها.