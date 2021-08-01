نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو)

منذ 56 دقيقة
1297
إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو)

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة التعليم منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل، وإعدادهم كصف ثاني لشغل هذه المناصب وفقا لمعايير وآليات محددة.

قال مشرف عام علاقات الأعمال بالتحول الرقمي في وزارة التعليم، وائل العنزي، إن عملية الفرز في منصة "قادة المستقبل"ستتم بشكل آلي دون تدخل بشري وفقا لمعايير محددة، وذلك بحسب حديثه بقناة "العربية".

وذكرت متحدث وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن منصة "قادة المستقبل" يعد مرحلة أولى من برنامج ضخم لصنع قيادات تتولى مناصب قيادية بالوزارة، داعيًا كافة منسوبي وزارة التعليم بالانضمام للمنصة.

 

العربية
التعليم
وزارة التعليم
المستقبل
منصة قادة المستقبل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
شتَم ما يكفي للاخوان وتركيا وقطر ومالاقي حد آخر يشتمه فتحوّل في شتم ابناء بلده حتى اللى ماعندهم مواقف ضد حكم العسكر. هههههه
عاش الملك
لاعب مفهي ولايجيد التغطية ولا قطع الكورة مدافع عادي جدا وليس في مستوى وطموح نادي بحجم الاهلي وجماهريته فكونا منه وعقبال معتز وخبراني وهندي...
ابومحمد
الدعم يجب أن يكون للغير الذي لا مأوى له اما القروض يجب أن لا تتجاوز ٤٠% من المرتب . كما أنه يجب فرض نظام...
وافي
هذا القرار اتخذة ملك القلوب ابومتعب رحمة الله علية
القرني[email protected]@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️
لدغة العقرب نقتل الانسان وفيه قصص حصلت في العصر الحاضر اذا لم تداوى بالمضاد

أخر الأخبار

حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
منذ 6 دقائق 1159
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
منذ 20 دقيقة 1225
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
منذ 30 دقيقة 1475
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
منذ 37 دقيقة 1552
بدور البراهيم تتلقى هدية ثمينة من صديقتها سارة "صور"
بدور البراهيم تتلقى هدية ثمينة من صديقتها سارة "صور"
منذ 53 دقيقة 523
إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو)
إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو)
منذ 56 دقيقة 1297
هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان
هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان
منذ ساعة 1254
الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات
الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات
منذ ساعة 1401
سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي
سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي
منذ ساعة 487
قرار بإنشاء جسر جديد وقطار يربطان المملكة والبحرين (فيديو)
قرار بإنشاء جسر جديد وقطار يربطان المملكة والبحرين (فيديو)
منذ ساعة 1822