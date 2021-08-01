الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات

طلال الغامدي (صدى):
وقعت إدارة نادي الهلال للألعاب المختلفة مع النجم "تركي المطيري" بطل غرب آسيا والخليج والمملكة لكرة الطاولة؛ لتمثيل الزعيم لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم القادم.
الجدير بالذكر أن اللاعب حقق 27 بطولة في مسيرته؛ وسبق له تمثيل نادي الخلود والنهضة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ومن أبرز انجازات اللاعب "بطولة غرب آسيا بطولة الخليج و بطولة المملكة"، حيث يتطلع أن يكون أحد أبرز اللاعبين السعوديين المشاركين في أولبياد 2024 القادمة.
وشهد حضور التوقيع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس/ عبدالله الجربوع ومشرف الألعاب الأستاذ / عبدالإله المقرن ومشرف اللعبة عبدالعزيز المطيري.