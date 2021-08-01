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الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات

منذ ساعة
1401
الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات

طلال الغامدي (صدى):
وقعت إدارة نادي ‫الهلال‬ للألعاب المختلفة مع النجم "تركي المطيري" بطل غرب آسيا والخليج والمملكة لكرة الطاولة؛ لتمثيل الزعيم لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب حقق 27 بطولة في مسيرته؛ وسبق له تمثيل نادي الخلود والنهضة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ومن ‏أبرز انجازات اللاعب "بطولة غرب آسيا بطولة الخليج و بطولة المملكة"، حيث يتطلع أن يكون أحد أبرز اللاعبين السعوديين المشاركين في أولبياد 2024 القادمة.

وشهد حضور التوقيع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس/ عبدالله الجربوع ومشرف الألعاب الأستاذ / عبدالإله المقرن ومشرف اللعبة عبدالعزيز المطيري.

الخليج
كرة الطاولة
غرب آسيا
تركي المطيري
نادي ⁧‫الهلال‬⁩

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
شتَم ما يكفي للاخوان وتركيا وقطر ومالاقي حد آخر يشتمه فتحوّل في شتم ابناء بلده حتى اللى ماعندهم مواقف ضد حكم العسكر. هههههه
عاش الملك
لاعب مفهي ولايجيد التغطية ولا قطع الكورة مدافع عادي جدا وليس في مستوى وطموح نادي بحجم الاهلي وجماهريته فكونا منه وعقبال معتز وخبراني وهندي...
ابومحمد
الدعم يجب أن يكون للغير الذي لا مأوى له اما القروض يجب أن لا تتجاوز ٤٠% من المرتب . كما أنه يجب فرض نظام...
وافي
هذا القرار اتخذة ملك القلوب ابومتعب رحمة الله علية
القرني[email protected]@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️
لدغة العقرب نقتل الانسان وفيه قصص حصلت في العصر الحاضر اذا لم تداوى بالمضاد

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