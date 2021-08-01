مناشط توعوية نفذها فرع الأمر بالمعروف بالرياض خلال إجازة عيد الأضحى

محمد السعران (صدى):
نفذ فرع الرئاسة العامة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته الميدانية لإجازة عيد الأضحى المبارك التي شملت عدداً من المناشط التوعوية والميدانية، حيث قامت فرق الهيئة بجولات ميدانية وتوعوية لحملتي ( الخوارج شرار الخلق ) وكذلك حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) شملت كافة هيئات المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات واللوحات التوعوية في الأماكن العامة بجميع محافظات المنطقة.
وقد دأبت الرئاسة على استثمار إجازة عيد الأضحى المبارك بنشر كل ما يعزز دورها التوعوي بتكليف العاملين في الميدان بالعمل على نشر محتويات الحملات خلال أدائهم عملهم في الميدان بما يخدم المجتمع إضافة إلى برامج التوعية بالأشهر الحرم والحج وشعيرة الأضاحي وعشر ذي الحجة .
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه البرامج والجهود تأتي بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لتنفيذ خطة الرئاسة العامة بما يعزز دور الهيئة في نشر التوعية الفكرية للحفاظ على مجتمعنا من الأفكار الشاذة والجماعات الإرهابية كالإخوان المسلمين وماتفرع عنها من السرورية والبنائية والقطبية ، والعمل الدائم على توعية المجتمع بما يحقق المصلحة، ويحفظ الأمن، ولذلك حرصت الرئاسة العامة على نشر محتوى حملاتها التوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وقيادتنا ومجتمعنا من كل سوء وأن يكلل كافة الجهود بالتوفيق والسداد.