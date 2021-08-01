نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مناشط توعوية نفذها فرع الأمر بالمعروف بالرياض خلال إجازة عيد الأضحى

منذ 15 ساعة
1040
مناشط توعوية نفذها فرع الأمر بالمعروف بالرياض خلال إجازة عيد الأضحى

محمد السعران (صدى):
نفذ فرع الرئاسة العامة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته الميدانية لإجازة عيد الأضحى المبارك التي شملت عدداً من المناشط التوعوية والميدانية، حيث قامت فرق الهيئة بجولات ميدانية وتوعوية لحملتي ( الخوارج شرار الخلق ) وكذلك حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) شملت كافة هيئات المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات واللوحات التوعوية في الأماكن العامة بجميع محافظات المنطقة.

وقد دأبت الرئاسة على استثمار إجازة عيد الأضحى المبارك بنشر كل ما يعزز دورها التوعوي بتكليف العاملين في الميدان بالعمل على نشر محتويات الحملات خلال أدائهم عملهم في الميدان بما يخدم المجتمع إضافة إلى برامج التوعية بالأشهر الحرم والحج وشعيرة الأضاحي وعشر ذي الحجة .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه البرامج والجهود تأتي بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لتنفيذ خطة الرئاسة العامة بما يعزز دور الهيئة في نشر التوعية الفكرية للحفاظ على مجتمعنا من الأفكار الشاذة والجماعات الإرهابية كالإخوان المسلمين وماتفرع عنها من السرورية والبنائية والقطبية ، والعمل الدائم على توعية المجتمع بما يحقق المصلحة، ويحفظ الأمن، ولذلك حرصت الرئاسة العامة على نشر محتوى حملاتها التوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وقيادتنا ومجتمعنا من كل سوء وأن يكلل كافة الجهود بالتوفيق والسداد.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
شتَم ما يكفي للاخوان وتركيا وقطر ومالاقي حد آخر يشتمه فتحوّل في شتم ابناء بلده حتى اللى ماعندهم مواقف ضد حكم العسكر. هههههه
عاش الملك
لاعب مفهي ولايجيد التغطية ولا قطع الكورة مدافع عادي جدا وليس في مستوى وطموح نادي بحجم الاهلي وجماهريته فكونا منه وعقبال معتز وخبراني وهندي...
ابومحمد
الدعم يجب أن يكون للغير الذي لا مأوى له اما القروض يجب أن لا تتجاوز ٤٠% من المرتب . كما أنه يجب فرض نظام...
وافي
هذا القرار اتخذة ملك القلوب ابومتعب رحمة الله علية
القرني[email protected]@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️
لدغة العقرب نقتل الانسان وفيه قصص حصلت في العصر الحاضر اذا لم تداوى بالمضاد

أخر الأخبار

حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
حسم حقيقة انتقال سعود عبدالحميد إلى النصر
منذ 5 دقائق 1149
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
واشنطن تتوعد طهران بعد استهدافها ناقلة النفط في بحر العرب
منذ 19 دقيقة 1222
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
الكشف عن أسماء الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 
منذ 30 دقيقة 1474
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
السديس : ترقبوا مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين
منذ 37 دقيقة 1552
بدور البراهيم تتلقى هدية ثمينة من صديقتها سارة "صور"
بدور البراهيم تتلقى هدية ثمينة من صديقتها سارة "صور"
منذ 53 دقيقة 520
إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو)
إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو)
منذ 55 دقيقة 1295
هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان
هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان
منذ ساعة 1252
الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات
الهلال للألعاب المختلفة يتعاقد مع تركي المطيري لمدة 3 سنوات
منذ ساعة 1399
سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي
سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي
منذ ساعة 485
قرار بإنشاء جسر جديد وقطار يربطان المملكة والبحرين (فيديو)
قرار بإنشاء جسر جديد وقطار يربطان المملكة والبحرين (فيديو)
منذ ساعة 1817