سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي

أبو ظبي (صدى):
قررت محكمة إماراتية، سجن وافد آسيوي يعمل في توصيل الطلبات لمدة عام، وإبعاده عن البلاد بعد إدانته بالاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية إلى منزل عائلتها بدبي.
وتعود الواقعة أثناء قيام العامل بتوصيل طلبية كعكة إلى منزل عائلة الطفلة، حيث اعتدى عليها خلال تواجدها خارج المنزل لشراء بعض الأغراض.
وتلقى والد الطفلة اتصالا من ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، يفيد بوصول عامل توصيل يريد تسليمها أغراضا لم يتم طلبها.
وأخبرت الطفلة والدها أنها استلمت الكعكة، من عامل التوصيل الذي ظل واقفا أمام باب الشقة ولم يغادر، حيث طلب منها أن يتحدث إليه للاستفسار منه عن سبب انتظاره أمام الشقة، فذكر بأنه فقط كان يريد التأكد من العنوان.
وبعد مرور دقيقة، تلقى الرجل مكالمة من ابنته تخبره باعتداء العامل عليها قبل هروبه من المكان، فيما طلب منها والدها إغلاق الباب وتقدم بدوره ببلاغ إلى الشرطة.