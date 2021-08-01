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سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي

منذ ساعة
485
سجن وافد بتهمة الاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية في دبي

أبو ظبي (صدى):
قررت محكمة إماراتية، سجن وافد آسيوي يعمل في توصيل الطلبات لمدة عام، وإبعاده عن البلاد بعد إدانته بالاعتداء على طفلة أثناء إيصاله طلبية إلى منزل عائلتها بدبي.

وتعود الواقعة أثناء قيام العامل بتوصيل طلبية كعكة إلى منزل عائلة الطفلة، حيث اعتدى عليها خلال تواجدها خارج المنزل لشراء بعض الأغراض.

وتلقى والد الطفلة اتصالا من ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، يفيد بوصول عامل توصيل يريد تسليمها أغراضا لم يتم طلبها.

وأخبرت الطفلة والدها أنها استلمت الكعكة، من عامل التوصيل الذي ظل واقفا أمام باب الشقة ولم يغادر، حيث طلب منها أن يتحدث إليه للاستفسار منه عن سبب انتظاره أمام الشقة، فذكر بأنه فقط كان يريد التأكد من العنوان.

وبعد مرور دقيقة، تلقى الرجل مكالمة من ابنته  تخبره باعتداء العامل عليها قبل هروبه من المكان، فيما طلب منها والدها إغلاق الباب وتقدم بدوره ببلاغ إلى الشرطة.

 

دبي
الاعتداء
سجن
طفلة
وافد آسيوي
الطلبات
محكمة إماراتية

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أحدث التعليقات

abdul
شتَم ما يكفي للاخوان وتركيا وقطر ومالاقي حد آخر يشتمه فتحوّل في شتم ابناء بلده حتى اللى ماعندهم مواقف ضد حكم العسكر. هههههه
عاش الملك
لاعب مفهي ولايجيد التغطية ولا قطع الكورة مدافع عادي جدا وليس في مستوى وطموح نادي بحجم الاهلي وجماهريته فكونا منه وعقبال معتز وخبراني وهندي...
ابومحمد
الدعم يجب أن يكون للغير الذي لا مأوى له اما القروض يجب أن لا تتجاوز ٤٠% من المرتب . كما أنه يجب فرض نظام...
وافي
هذا القرار اتخذة ملك القلوب ابومتعب رحمة الله علية
القرني[email protected]@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️
لدغة العقرب نقتل الانسان وفيه قصص حصلت في العصر الحاضر اذا لم تداوى بالمضاد

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