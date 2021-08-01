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عبدالله عسيري يوضح أعراض الحساسية المفرطة من لقاح كورونا

منذ 32 دقيقة
1358
عبدالله عسيري يوضح أعراض الحساسية المفرطة من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضح عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، أعراض الحساسية المفرطة من اللقاح وضرورة استشارة "الطبيب" في هذا الحالة.

وقال "عسيري" عبر حسابه على "تويتر": "الحساسية المفرطة من اللقاح أعراضها هبوط الضغط وتورم الفم و اللسان وضيق التنفس وفقدان الوعي، وهي نادرة جداً و لا علاقة لها بحساسية الطعام والادوية و الحشرات و المهيجات البيئية".

وأضاف: "المادة الوحيدة المعروفة التي قد تؤدي لحساسية من لقاح فايزر هي مادة بولي اثيلين جلايكول PEG؛ لذلك من لديه حساسية عامة شديدة فيسأل طبيبه إن كانت هذه المادة هي السبب ويستثنى من اللقاح".

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن هناك حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

الصحة
اللقاحات
لقاح كورونا
كوفيد-19
حساسية مفرطة

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