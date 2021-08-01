إنتر ميلان يرفض عرض أتلتيكو مدريد بضم "لاوتارو"

وكالات (صدى):
رفض إنتر ميلان عرض أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في السوق الصيفي الحالي.
وقدم أتلتيكو مدريد عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لإنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لكن إنتر ميلان رفض العرض.
وجاء الرفض لأن إنتر ميلان يريد الحصول على 90 مليون يورو مقابل السماح برحيل "لاوتارو"، لكنه قد يوافق على بيعه مقابل مبلغ يتراوح ما بين 70 إلى 80 مليون يورو.
يٌذكر أن إنتر ميلان يفكر في بيع "لاوتار" الصيف الحالي بسبب المعاناة في المفاوضات مع ممثلي اللاعب بشأن تجديد العقد بين الطرفين، حيث سينتهي عقده في يونيو 2023.