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"البيئة": الاحتطاب ممنوع بموجب النظام ولا يصرح إلا للبدائل

منذ ساعة
1340
"البيئة": الاحتطاب ممنوع بموجب النظام ولا يصرح إلا للبدائل

الرياض (صدى):
علقت وزارة البيئة على ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.

وأوضحت الوزارة أن المراكز الوطنية للبيئة ستقوم باصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخیص آخذا في الاعتبارالاستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكدت على منع الاحتطاب وأنه من المخالفات التي يعاقب عليها نظام البيئة وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل :نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار"، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

أما فيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية؛ فإن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقة للتصريح، أخذا في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.

 

الاحتطاب
وزارة البيئة
وسائل التواصل الاجتماعي
المخالفات
المنتزهات الوطنية

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أحدث التعليقات

فايف
يااخوان يقولون منع السفر تصدرها الديره اذا هناك خوف من طالب التنفيذ أن المنفذضده سوف يسافر ويضيع حقه لكن الجميع قبل ٨اشهر مايقدريسافر غصب...
قايف
تقدم صاحب العقاربالعقدالاكتروني بمطلبه دفعات متأخره وعندماطلبت كشف حساب بالحولات إلى مني سوا باسمي اوباسم زوجتي طلبتها عن طريق التنفيذ
نجاة محمد
بستاهل المتصابي فاكر انه حاكم بأمر الله
عبدالرحمن
كل الانظمة التى تم اقرارها مثل اختيار مقاول من المنصة البلديه تسبب في ارتفاع اجرة تكاليف المقاول الى الضعف ومكتب الهندسي وعمل الخرائط والتأمين...
الشهري
قديم المقطع يا علي القحطاني للمعلوميه

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