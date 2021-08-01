السجن المؤبد لمقيم قتل صديقته في حوض الاستحمام بعد محاولتها الانفصال عنه في دبي

أبو ظبي (صدى):
أمرت محكمة إماراتية، بالسجن المؤبد لمقيم وإبعاده عن البلاد، بعد اتهامه بقتل صديقته وإغراقها في حوض الاستحمام، مدعيا أنه كان يعالجها من المس بالجن.
وتعود الواقعة عندما ارتبط الجاني بعلاقة غرامية بالمجني عليها لفترة طويلة، بسبب غيرته عليها وملاحقتها بعد محاولتها الانفصال عنه.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجاني تعاطى المخدرات يوم ارتكابه الجريمة ثم اعتدى على صديقته بالضرب المبرح، الأمر الذي تسبب لها بإصابات عدة في مناطق مختلفة من جسدها، حيث اقتادها إلى الحمام وثبت رأسها تحت صنبور الاستحمام وثبته أسفل المياه حتى لفظت أنفاسها.
وأقر الجاني خلال التحقيقات، أنه فعل لها الرقية الشرعية، ثم لكمها في بطنها وسحب شعرها وثبّت يدها، ثم ذهب معها للاستحمام، وغادر حوض الاستحمام وتركها بمفردها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.