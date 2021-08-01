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السجن المؤبد لمقيم قتل صديقته في حوض الاستحمام بعد محاولتها الانفصال عنه في دبي

منذ 21 دقيقة
315
السجن المؤبد لمقيم قتل صديقته في حوض الاستحمام بعد محاولتها الانفصال عنه في دبي

أبو ظبي (صدى):
أمرت محكمة إماراتية، بالسجن المؤبد لمقيم وإبعاده عن البلاد، بعد اتهامه بقتل صديقته وإغراقها في حوض الاستحمام، مدعيا أنه كان يعالجها من المس بالجن.

وتعود الواقعة عندما ارتبط الجاني بعلاقة غرامية بالمجني عليها لفترة طويلة، بسبب غيرته عليها وملاحقتها بعد محاولتها الانفصال عنه.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجاني تعاطى المخدرات يوم ارتكابه الجريمة ثم اعتدى على صديقته بالضرب المبرح، الأمر الذي تسبب لها بإصابات عدة في مناطق مختلفة من جسدها، حيث اقتادها إلى الحمام وثبت رأسها تحت صنبور الاستحمام وثبته أسفل المياه حتى لفظت أنفاسها.

وأقر الجاني خلال التحقيقات، أنه فعل لها الرقية الشرعية، ثم لكمها في بطنها وسحب شعرها وثبّت يدها، ثم ذهب معها للاستحمام، وغادر حوض الاستحمام وتركها بمفردها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

 

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التعليقات

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أحدث التعليقات

فايف
يااخوان يقولون منع السفر تصدرها الديره اذا هناك خوف من طالب التنفيذ أن المنفذضده سوف يسافر ويضيع حقه لكن الجميع قبل ٨اشهر مايقدريسافر غصب...
قايف
تقدم صاحب العقاربالعقدالاكتروني بمطلبه دفعات متأخره وعندماطلبت كشف حساب بالحولات إلى مني سوا باسمي اوباسم زوجتي طلبتها عن طريق التنفيذ
نجاة محمد
بستاهل المتصابي فاكر انه حاكم بأمر الله
عبدالرحمن
كل الانظمة التى تم اقرارها مثل اختيار مقاول من المنصة البلديه تسبب في ارتفاع اجرة تكاليف المقاول الى الضعف ومكتب الهندسي وعمل الخرائط والتأمين...
الشهري
قديم المقطع يا علي القحطاني للمعلوميه

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