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متزوج امرأتين في يوم واحد
منذ ساعتين
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9660
منذ 37 دقيقة
اللحين هذا فيه شدة عـ الثنتين **؟؟!!!
شكله ما يوحي بأنه غظنفر وسبع **!!! هههههههههههههههههههههه
بس يمكن يكون ** على قولتهم يوضع سره بأضعف خلقه ***!!
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أحدث التعليقات
صالح السعيد
لاعب عادي جدا.. ونعمة. ٢ونص مليون.
صالح السعيد
لاعب عادي جدا.. ونعمة. ٢ونص مليون.
صالح السعيد
لاعب عادي جدا.. ونعمة. ٢ونص مليون.
رااايق
اللحين هذا فيه شدة عـ الثنتين **؟؟!!! شكله ما يوحي بأنه غظنفر وسبع **!!! هههههههههههههههههههههه بس يمكن يكون ** على قولتهم يوضع سره بأضعف...
ابو عمار
محب لدلال والقهوه لذلك لاتهمه السياره مقابل الحصول على هوايته
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