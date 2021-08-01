الألوان الساطعة تحسن كفاءة السيارات خلال فصل الصيف

أميرة خالد (صدى):
أظهرت نتائج دراسة أجرتها مختبرات التكنولجيا على ألوان السيارات التي تبعد حرارة الشمس خلال فصل الصيف أن اللون الأبيض والفضي والألوان الساطعة تقوم بتحسين كفاءة السيارات.
وأوضحت الدراسة أيضًا أن اللون الفضي يعكس ٦٠٪ تقريبًا من أشعة الشمس مقارنة باللون الأسود؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 2٪ بسبب تقليل استخدام المكيف.
كما وجه الخبراء نصائح هامة بخطورة تعريض السيارة لحرارة الشمس لفترات طويلة لأن هذا له تأثير سلبي على الطلاء الخارجي والمصابيح والصدامات الخاصة بالسيارة، كما يمكن أن يتسبب فيما يعرف بـ "سرطان الزجاج".