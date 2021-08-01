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بالفيديو .. الكشف على الحاويات في ميناء جدة في غضون 3 دقائق

منذ 8 دقائق
1138
بالفيديو .. الكشف على الحاويات في ميناء جدة في غضون 3 دقائق

جدة (صدى):
تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعمالها في الكشف عن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، ولا تستغرق عملية الكشف 3 دقائق.

وتتم عملية الكشف على الحاويات بمجرد وصولها للميناء في غضون من 2 إلى 3 دقائق فقط، وبعدها يتم فسحها في غضون 16 ساعة.

وتستهدف الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري أن يكون متوسط فسح الحاويات ساعتين بدلا من 16 ساعة.

الجدير بالذكر أن جميع الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم الكشف عليها من خلال محطة النظام الإشعاعي، وذلك عبر كوادر وطنية شابة، ويبلغ متوسط عدد الحاويات التي يتم الكشف عليها في الساعة الواحدة 600 حاوية.

جدة
الجمارك
الزكاة
ميناء جدة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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ابو محمد 😎 ✍️
يازمان التهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلاهما حرامي ..

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