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نصائح فعالة للتخلص من رائحة السمك في المنزل

منذ 22 دقيقة
1232
نصائح فعالة للتخلص من رائحة السمك في المنزل

أميرة خالد (صدى):
يعد السمك من الأطعمة التي تترك رائحة شهية عند وضعها على مائدة الطعام، ولكنها تترك روائح سيئة بعد تحضيرها خصوصا في فصل الصيف حيث أن حرارة الجو تجعل رائحة السمك نفاذة بشكل كبير.

ويمكن التخلص من رائحة السمك التي تنتشر في المنزل عبر عدة خطوات وهي.

– يجب إغلاق أبواب غرف المنزل كافة عند القلي، حتى لا تتسرَّب رائحة السمك إليها من المطبخ، الذي تُفتح نوافذه، مع تشغيل الشفّاط الكهربائي فيه ومروحة إذا توافرت، وذلك طوال مدَّة القلي.

– بعد الانتهاء من قلي السمك، يجب المسارعة إلى تنظيف فرن الغاز وفق الطريقة الآتية في التدبير المنزلي: يُنثر الملح مكان بقع الزيت المتطايرة، ويُزال بعد دقيقتين، بوساطة قطعة من القماش. ثم، يُمزج الخلّ الأبيض والبيكينغ صودا معاً، ويضاف سائل الجلي وبضع قطرات من عصير الليمون الحامض. ثم، تغمس قطعة القماش بالخليط، ويُمسح فرن الغاز.

– يجب غسل الأواني والقدور المستعملة، فور الانتهاء من القلي، وقبل تناول الطعام.

– يمكن غلي التوابل والأعشاب، كالقرفة والقرنقل، ما ينشر رائحة منعشة في المطبخ.

المنزل
السمك
رائحة السمك

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ابو محمد 😎 ✍️
يازمان التهاااويل ..
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قواكم الله ..
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ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلاهما حرامي ..

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