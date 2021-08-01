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الصحة: ٩٨% من الحوامل المصابات بكورونا من غير متلقي اللقاح

منذ 23 دقيقة
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الصحة: ٩٨% من الحوامل المصابات بكورونا من غير متلقي اللقاح

الرياض (صدى):
كشف متحدث الصحة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي له، أن متحور دلتا يسود في العالم، مشيرًا إلى أن جرعتين من لقاح كورونا هو السلاح للوقاية منه.

وعن الحوامل المصابات بفيروس كورونا، أوضح متحدث الصحة أن هناك عدد من التساؤلات لدى السيدات الحوامل اللاتي ينتابهن القلق من لقاح كورونا.

وأضاف: "إذا حصلت الإصابة بكوفيد- ١٩ فهناك مخاطر على صحة الحامل، وأظهرت دراسات عدد من الإشكاليات الصحية التي تصاب بها الأم".

وتابع: "أثبتت الدراسات أن الأم في فترة الحمل تكون في حالة صحية تجعلها من الفئات ذات المخاطر الأعلى".

كما ذكر أن الدراسات تشير أن المرحلة الحالية تثبت أن ٩٨% من الحوامل المصابات في العناية المركزة وهن من غير متلقي اللقاح.

وأكد "العبدالعالي" على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، وهما أمران رئيسيان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم.

واستكمل: "أما الخطوة التانية التي توصلنا إلى اكتمال التحصين هو أخذ الجرعتين من اللقاح وهذا أمر عليه إقبال ومتسارع في المجتمع ومراحل متقدمة من المناعة والحصانة".

كورونا
المناعة
لقاح كورونا
متحدث الصحة
كوفيد ١٩

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ابو محمد 😎 ✍️
يازمان التهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلاهما حرامي ..

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