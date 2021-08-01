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وظائف إدارية وتقنية في هيئة السوق المالية

منذ 14 دقيقة
1150
وظائف إدارية وتقنية في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بمدينة الرياض منها أخصائي الإدارة المالية، مستشار القوائم المالية ومراجعي الحسابات.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مستشار القوائم المالية ومراجعي الحسابات أن يكون حاصلاً على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا)، أو ما يعادلها من زمالة مهني، وخبرة 15 سنوات

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة "أخصائي الإدارة المالية" أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية).

كما اشترطت على المتقدم توافر خبرة 5 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في الإدارة المالية أو ما يعادله، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :

هنا

 

وظائف
هيئة السوق المالية
مستشار
الرياض أخصائي الإدارة المالية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يازمان التهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلاهما حرامي ..

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