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"الصحة": حالات الاستثناء من لقاحات كورونا تكون بموجب تقارير طبية

منذ ساعة
1790
"الصحة": حالات الاستثناء من لقاحات كورونا تكون بموجب تقارير طبية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر" أنه يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم؛ حيث بلغ عدد جرعات لقاح كورونا الأولى ١٨ مليون و٨٠٠ ألف جرعة، مع تقديم ٨ مليون جرعة ثانية للقاح.

 

وزارة الصحة
لقاح كورونا
الحساسية المفرطة

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ابو محمد 😎 ✍️
يازمان التهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلاهما حرامي ..

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