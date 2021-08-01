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بالفيديو.. هجوم حاد من يعقوب بوشهري على متابعيه بسبب فاطمة الأنصاري

منذ 31 دقيقة
629
بالفيديو.. هجوم حاد من يعقوب بوشهري على متابعيه بسبب فاطمة الأنصاري

خالد الظفيري (صدى):
هاجم المدوّن الكويتي يعقوب بوشهري، متابعيه مطالبًا إياهم بعدم التوجه إليه من أجل التقاط الصورة التذكارية والتعبير عن إعجابهم به، خلال وجوده مع زوجته الفاشينستا فاطمة الأنصاري.

وظهر يعقوب بوشهري في مقطع فيديو يقول خلاله: "ودي أكلمكم بموضوع بسيط.. يا جماعه مع احترامي للكل أحنا مو كابلز جديد طالع للساحة.. لا أحد يجيني ويقولي والله نحبكم وودنا نصوركم مع بعض".

وتابع: "والله ما ودي أرد حد بس أنا ما أقبل أحد يسولف معي وزوجتي جنبي.. نهدا شوي مع احترامي للكل.. أنا ما ابي أحرج أحد أو أحد يحرجني.. أنا أحب الناس كلها.. فعشان كذا ما أحب أرد على أحد رد يكون وقح.. أنا صديقي لما أشوف أهله معه ترا ما أسلم عليه.. وانت لما تشوف أهلي معي لا تيجي تسلم علي.. كيفي".

واستطرد: "يعني اليوم قاعد أنا وياها واجا احد الطاولة.. ترا هي صحيح قاعدة تصور، لكن ما قلتلك تعا سلم علي.. ما يصير هذا شي لا انت ترضاه ولا أنا أرضاه.. وأنا مو شذي.. يعني الناس كيفهم بس أنا مو شذي"، مختتمًا: "يعني في ناس يقولون مهم يصورون ايش يعني.. يا أخي حريم حكام دول يصورون عادي.. ولكن في احترام في حدود.. المشكلة بالسوشال ميديا ناس خربوا عقول ناس".

هجوم
يعقوب بوشهري
فاطمة الأنصاري
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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