بالفيديو.. القبض على قائد مركبة تحمل القات المخدر وعدة أشخاص في جازان

جازان (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، من القبض على قائد مركبة (يمني الجنسية) بعد أن تعرضت مركبته لحادث وهي تحمل كميات من القات المخدر على أحد طرق محافظة بيش بمنطقة جازان.
وفي السياق نفسه، ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص بموقع الحادث بعدما قاموا بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.
وكانت صحيفة "صدى" قد كشفت عن مقطع فيديو يظهر انقلاب المركبة على جانبها بسبب الأمطار على طريق سريع في جازان، فيما قام قائدي المركبات الأخرى بسرقة اللفائف التي كانت موجودة داخل المركبة.
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