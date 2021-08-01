القبض على أب ضرب طفلته الرضيعة حتى الموت

لندن (صدى):
أقدم أب على ضرب طفلته البالغة من العمر 4 أشهر، حتى الموت بينما كانت والدتها في العمل بسبب بكائها المستمر الذي لا ينقطع.
وكشفت تقارير بريطانية أن الأب كان يعتني بطفلته "ويلو" في المنزل بينما كانت والدتها "جايد بيل" في العمل، وأخذت الطفلة تبكي بشكل متزايد.
زعم الأب أن الطفلة عانت من إصاباتها بعد سقوطها من الأريكة أثناء اللعب ولكن تم الكشف لاحقًا من قبل أخصائي علم الأمراض في وزارة الداخلية أن وفاة الطفل كانت نتيجة مباشرة لإصابة في الرأس.
وذكرت الشرطة أن الرضيعة أصيبت أيضا بكدمات في أذنها ووجهها وذراعها حيث نفذ الأب سلسلة مروعة من الاعتداءات على ابنته.