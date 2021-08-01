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القبض على أب ضرب طفلته الرضيعة حتى الموت

منذ 40 دقيقة
692
القبض على أب ضرب طفلته الرضيعة حتى الموت

لندن (صدى):
أقدم أب على ضرب طفلته البالغة من العمر 4 أشهر، حتى الموت بينما كانت والدتها في العمل بسبب بكائها المستمر الذي لا ينقطع.

وكشفت تقارير بريطانية أن الأب كان يعتني بطفلته "ويلو" في المنزل بينما كانت والدتها "جايد بيل" في العمل، وأخذت الطفلة تبكي بشكل متزايد.

زعم الأب أن الطفلة عانت من إصاباتها بعد سقوطها من الأريكة أثناء اللعب ولكن تم الكشف لاحقًا من قبل أخصائي علم الأمراض في وزارة الداخلية أن وفاة الطفل كانت نتيجة مباشرة لإصابة في الرأس.

وذكرت الشرطة أن الرضيعة أصيبت أيضا بكدمات في أذنها ووجهها وذراعها حيث نفذ الأب سلسلة مروعة من الاعتداءات على ابنته.

طفلة
الموت
أب

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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