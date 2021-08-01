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تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه بسبب سب وقذف محمد رمضان

منذ 45 دقيقة
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تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه بسبب سب وقذف محمد رمضان

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية تغريم الإعلامي «عمرو أديب» بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، وذلك لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

ويذكر أن المحامي أحمد الجندي، موكلا عن الفنان محمد رمضان، قد تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبدالحي أديب، وشهرته عمرو أديب، بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

وجاء في نص الدعوى أن المعلن إليه الأول، الإعلامي عمرو أديب، قصد النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلة محمد رمضان، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب "لم يتربى"، قائلا له: "لو محدش رباك أنا هربيك".

وكان أديب قد قال: «يا أنا يا إنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك إنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر إنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بينا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا إنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء».

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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