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إجراء مسح وطني لـ طيف التوحد لأول مرة بالمملكة

منذ 51 دقيقة
1597
إجراء مسح وطني لـ طيف التوحد لأول مرة بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
تخطط جهات حكومية لاعتماد سياسة وطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، وذلك لأول مرة في المملكة.

وأوضح مصدر أن الترتيبات تتضمن اعتماد سياسة وطنية إلزامية تشمل مسح الأطفال من 18 - 24 شهرا باستخدام أدوات موحدة ، مبينا إن ذلك يأتي ضمن عدة مبادرات ومشاريع للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل التابع للمجلس الصحي السعودي، بحسب اليوم.

وتشمل المبادرات تبني مشاريع لإنشاء معايير وطنية لخدمات الاضطراب، بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي، ووضع بروتوكول وطني لتوحيد المعايير الأساسية لخدمات اضطراب طيف التوحد في المملكة، بإصدار شهادة اعتماد من سباهي، كما تشمل الجهود إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الحالات المصابة باضطراب طيف التوحد حول المملكة، وهو أحد أهم المشاريع لجمع البيانات والإحصائيات المحتملة لذوي اضطراب النمو والسلوك، عن طريق تسجيل المصابين داخل الجهات المقدمة للخدمة.

المملكة
طيف التوحد
اضطراب النمو

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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