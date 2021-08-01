مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع وللجلسة العاشرة على التوالي، ليسجل المؤشر العام أطول سلسلة مكاسب يومية منذ منتصف أغسطس 2020.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11067 نقطة مرتفعا بنحو 54 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة ليسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.04 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 325.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 252 ألف صفقة.
وأتت أسهم مصرف الراجحي وكذلك "اس تي سي" على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 2 و1.2 في المائة، فيما ارتفعت أسهم مصرف الإنماء بنحو 2.1 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج.
وأعلنت اليوم عدد من البنوك نتائج أعمالها الفصلية، حيث حقق مصرف الراجحي نموا في ارباح الربع الثاني بلغت 3.6 مليار ريال وبنمو 48 في المائة، كذلك نمت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 24في المائة إلى 710.3 مليون، وبنك الرياض بنسبة 42.2 في المائة إلى 1.5 مليار ريال.
فيما قفزت أرباح السعودي الفرنسي بنسبة 76.2 في المائة إلى 770 مليون ريال، بالإضافة إلى أرباح بنك البلاد البالغة 416.1 مليون ريال وبنمو 30.8 في المائة.
إلى ذلك، صعدت أسهم 118 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات سدكو كابيتال ريت بعدما قفزت 9 في المائة، تلاه وحدات الرياض ريت 7.2 في المائة، بينما شهد سهم عطاء والاهلي للتكافل مكاسب تجاوزت 6 في المائة.
قابل ذلك تراجعت أسهم 68 شركة تصدرها أسهم التأمين العربية بواقع 4.5 في المائة وسط عملية جني ارباح للسهم بعد عدة جلسات من المكاسب، ايضا شهدت أسهم اسمنت ينبع تراجع بنحو 3.3 في المائة حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح.