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الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية

منذ ساعة
1661
الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس القادم على مناطق ( جازان ، عسير ، نجران ، الباحة ، مكة المكرمة ) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي الى جريان السيول .

كما ستتاثر من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس القادم مناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، حائل ) بأمطار متوسطة في مجملها .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

الرياض
المملكة
المديرية العامة للدفاع المدني
الحيطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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