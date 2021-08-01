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الموت يغيب الإعلامي حسن محني الشهري

منذ ساعة
2401
الموت يغيب الإعلامي حسن محني الشهري

الرياض (صدى):
غيب الموت اليوم الأحد، الإعلامي حسن محني الشهري، ونعاه عدد كبير من الإعلاميين.

وكان الإعلامي الشهري قد أعلن قبل نحو شهر إصابته وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد.

وآثار نبأ وفاة الإعلامي حسن الشهري حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،وتعوا الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان الإعلامي الشهري قد أعلن قبل نحو شهر إصابته وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.

يذكر أن الشهري من الإعلاميين المعروفين بالمملكة، وسبق أن عمل مدير تحرير لعدد من الصحف والمواقع منها عكاظ، والمدينة، والجزيرة، والوطن.

وفاة
فيروس كورونا
حسن محني الشهري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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