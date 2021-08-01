وظائف إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المشاريع: درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن المدير التنفيذي الاستراتيجي: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى المدير التنفيذي للشؤون المالية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، لافتًا إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير المشاريع
2- المدير التنفيذي الاستراتيجي
3- المدير التنفيذي للشؤون المالية