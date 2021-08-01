نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

منذ 54 دقيقة
1768
وظائف إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المشاريع: درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن المدير التنفيذي الاستراتيجي: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى المدير التنفيذي للشؤون المالية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، لافتًا إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير المشاريع

2- المدير التنفيذي الاستراتيجي

3- المدير التنفيذي للشؤون المالية

 

وظائف
الرياض
صندوق الاستثمارات العامة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

أخر الأخبار

بالفيديو.. هجوم حاد من يعقوب بوشهري على متابعيه بسبب فاطمة الأنصاري
بالفيديو.. هجوم حاد من يعقوب بوشهري على متابعيه بسبب فاطمة الأنصاري
منذ 30 دقيقة 603
الصحة: تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات ‎كورونا في ‎المملكة
الصحة: تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات ‎كورونا في ‎المملكة
منذ 34 دقيقة 1688
القبض على أب ضرب طفلته الرضيعة حتى الموت
القبض على أب ضرب طفلته الرضيعة حتى الموت
منذ 39 دقيقة 674
تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه بسبب سب وقذف محمد رمضان
تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه بسبب سب وقذف محمد رمضان
منذ 44 دقيقة 768
إجراء مسح وطني لـ طيف التوحد لأول مرة بالمملكة
إجراء مسح وطني لـ طيف التوحد لأول مرة بالمملكة
منذ 50 دقيقة 1592
وظائف إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
وظائف إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
منذ 54 دقيقة 1768
الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية
الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية
منذ ساعة 1659
خايف على السيارة من العين وجاه الرد
خايف على السيارة من العين وجاه الرد
منذ ساعة 563
امرأة تنتقم من لص على طريقتها
امرأة تنتقم من لص على طريقتها
منذ ساعة 441
خل الاستهبال ينفعك
خل الاستهبال ينفعك
منذ ساعة 474