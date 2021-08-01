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أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021

منذ 17 دقيقة
1543
أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة لاند روفر عن مميزات، سيارة لاند روفر رنج روفر موديل 2021 حيث زودت بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطع أن ينتج قوة قدرها 360 حصان.

كما تأتي بعزم اقصى للدوران يقدر بـ 495 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، وتعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، و التي تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 6.9 ثانية.

وتمتعت لاند روفر رنج روفر موديل 2021 بمحرك اخر 8 سليندر ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج قوة 525 حصان، و 625 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وجاءت أسعار السيارة كما يلي : الفئة الأولى أوتوماتيك موديل HSE MHEV 360 PS 2021 محرك 3000 CCبسعر 478,863 ريال، الفئة الثانية أوتوماتيك موديل VOGUE MHEV 400 PS 2021 محرك 3000 CC بسعر 533,148 ريال.

والفئة الثالثة أوتوماتيك موديل VOGUE SE 525 PS 2021 محرك 5000 CCبسعر 575,537 ريال، والفئة الرابعة أوتوماتيك موديل VOGUE SE LWB 525 PS 2021 محرك 5000 CC بسعر 697,043 ريال.

والفئة الخامسة أوتوماتيك موديل AUTOBIOGRAPHY 525 PS 2021 محرك 5000 CC بسعر 764,148 ريال، الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 AUTOBIOGRAPHY LWB 525 PS محرك 5000 CC بسعر 794,294 ريال.

سيارة
لاند روفر رنج روفر
محرك سداسي

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
لا تتعدى ال 500 الف المقدمة من الاسكان بدون فؤائد والا ستظل فقيرا الى أن تموت. العقار متضخم جدا بسب الضريبه والقرارات الاخيره..متوقع كوارث...
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