التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات "ساند" لشهر أغسطس

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".
كانت المملكة أطلقت برنامج ساند من أجل تخفيف العبء على المواطنين، الذين فقدوا عملهم لظروف خارجة عن إرادتهم، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج التدريبية المتنوعة.
وحدد نظام ساند عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل، من أجل تسجيله في النظام والحصول على تعويض، ويمكن التقدم بطلب للحصول على تعويض ساند، من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.