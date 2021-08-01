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التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات "ساند" لشهر أغسطس

منذ 22 دقيقة
1490
التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات "ساند" لشهر أغسطس

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

كانت المملكة أطلقت برنامج ساند من أجل تخفيف العبء على المواطنين، الذين فقدوا عملهم لظروف خارجة عن إرادتهم، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج التدريبية المتنوعة.

وحدد نظام ساند عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل، من أجل تسجيله في النظام والحصول على تعويض، ويمكن التقدم بطلب للحصول على تعويض ساند، من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ساند
معاشات

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
لا تتعدى ال 500 الف المقدمة من الاسكان بدون فؤائد والا ستظل فقيرا الى أن تموت. العقار متضخم جدا بسب الضريبه والقرارات الاخيره..متوقع كوارث...
بلسم الروح
كتمت انفاس البنية لاحول ولاقوة الابالله

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