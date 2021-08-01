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بالفيديو.. حوادث عدة بسبب الموجة الغبارية جنوب الأفلاج

منذ ساعة
1768
بالفيديو.. حوادث عدة بسبب الموجة الغبارية جنوب الأفلاج

الأفلاج (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول، عن موجة غبارية تؤثر على محافظتي الأفلاج والسليل؛ حيث أدت إلى وقوع حوادث سير كثيرة جنوب الأفلاج.

وأظهر الفيديو، حوادث كثيرة وانقلاب مركبات على الطريق في الأفلاج بسبب الموجة الغبارية التي اجتاحتها، فيما تتواجد الجهات المعنية وسيارات الإسعاف للتعامل مع هذه الحوادث، بحسب حساب "طقس العرب".

وتشهد محافظة الأفلاج، موجة غبار كثيفة، مصحوبة برياح نشطة انعدمت معها الرؤية الأفقية إلى مسافات متدنية، فيما فرضت فرق أمن الطرق إجراءات احترازية بمنع مرور الشاحنات تفاديًا لوقوع المزيد من الحوادث؛ جراء موجة الغبار الكثيفة التي غطت سماء المحافظة.

وفي السياق نفسه، أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي طريق "الأفلاج - السليل" بمنطقة الرياض، بأن المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حوادث
الأفلاج
موجة غبار
السليل
مركبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يعين وزارة الداخلية التي تريد تنظف مملكتنا من التستر والهربين والمجرمين من الوافدين ووزارة العمل تحارب ذالك لي ضد انظمة مصلحت البلد مدخلين...
تابط شرا
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو عبدالله الحربي
🖒
أبو عبدالله الحربي
توضيح ممتاز فك الرهان فلابد من معيار يرضي طرف صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض على غير صاحب الأرض ونا مثال وليس القرض .
حبظلم الاثول
حتى الحرم المكي الشريف محصن متعافي بلا محصن الله ياخذ عقل اللي اخذ هالفكره انتشرت في السوبرماركت والمحلات التجارية راح تخسر الزبائن مابقى الا...

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