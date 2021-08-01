ابتكار علاج جيني يساعد في منع انتشار سرطان الرئة

واشنطن (صدى):
كشف خبير طبي من المستشفى الأمريكي الشهير، كليفلاند كلينك، عن وجود علاجاً جينياً موجّهاً حديثاً قد يساعد الملايين من مرضى سرطان الرئة حول العالم على منع انتشار المرض.
وقال الدكتور خالد حسن طبيب الأورام في قسم أمراض الدم والأورام بكليفلاند كلينك، إن الجين «كيراس» KRAS يُعدّ الجين الرئيس الذي يتسبب في الإصابة بالسرطان، وبسرطان الرئة على وجه التحديد، لافتًا إلى صعوبة استهدافه في السابق.
وأكد طبيب الأورام، أن 81% من مرضى السرطان استطاعوا السيطرة على مرضهم بفضل العلاج الجديد الموجّه لاستهداف هذا الجين، ما يعني إمكان تحسين حياة المرضى وإطالتها بنحو ستة أشهر في المتوسط، وحقق ثلث المرضى، في تجربة سريرية أجريت لاختبار العلاج الجديد، معدل استجابة موضوعياً تمثل بتقليص السرطان أو القضاء عليه تماماً.