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ابتكار علاج جيني يساعد في منع انتشار سرطان الرئة

منذ 27 دقيقة
1422
ابتكار علاج جيني يساعد في منع انتشار سرطان الرئة

واشنطن (صدى):
كشف خبير طبي من المستشفى الأمريكي الشهير، كليفلاند كلينك، عن وجود علاجاً جينياً موجّهاً حديثاً قد يساعد الملايين من مرضى سرطان الرئة حول العالم على منع انتشار المرض.

وقال الدكتور خالد حسن طبيب الأورام في قسم أمراض الدم والأورام بكليفلاند كلينك، إن الجين «كيراس» KRAS يُعدّ الجين الرئيس الذي يتسبب في الإصابة بالسرطان، وبسرطان الرئة على وجه التحديد، لافتًا إلى صعوبة استهدافه في السابق.

وأكد طبيب الأورام، أن 81% من مرضى السرطان استطاعوا السيطرة على مرضهم بفضل العلاج الجديد الموجّه لاستهداف هذا الجين، ما يعني إمكان تحسين حياة المرضى وإطالتها بنحو ستة أشهر في المتوسط، وحقق ثلث المرضى، في تجربة سريرية أجريت لاختبار العلاج الجديد، معدل استجابة موضوعياً تمثل بتقليص السرطان أو القضاء عليه تماماً.

سرطان الرئة
الأورام
علاج جيني

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
لا تتعدى ال 500 الف المقدمة من الاسكان بدون فؤائد والا ستظل فقيرا الى أن تموت. العقار متضخم جدا بسب الضريبه والقرارات الاخيره..متوقع كوارث...
بلسم الروح
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