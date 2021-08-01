نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعليم تبوك يبدأ في تفعيل اشتراطات التحصين لدخول المباني التعليمية

منذ 8 ساعات
1471
تعليم تبوك يبدأ في تفعيل اشتراطات التحصين لدخول المباني التعليمية

عطاالله العمراني (صدى):
وقف المدير العام ⁧‫للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم‬⁩ الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م ميدانيًا على بداية أول أيام تطبيق اشتراطات التحصين للدخول للمباني التعليمية، والتي بدأت بتفعيلها إدارة الأمن والسلامة المدرسية ⁧‫لعودة آمنة‬⁩ وحفاظاً على سلامة المجتمع من فيروس كورونا.

وأكد مدير تعليم تبوك أن الاستجابة عالية ولله الحمد بين الموظفين والمراجعين لتطبيق اشتراطات التحصين للدخول إلى المباني التعليمية مايدل ارتفاع الوعي بأهمية أخذ اللقاح للوقاية من فيروس كورونا لسلامة الجميع.

وأوضح "العُمري" أن دور إدارة تعليم تبوك يأتي في إطار ما تبذله وزارة التعليم من جهود منذ بداية الجائحة في صورة تكاملية مع جميع الأعمال التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في حملة وطنية توعوية بتوجيهات القيادة الحكيمة

تهدف إلى سلامة الجميع وصولاً بإذن الله إلى المناعة المجتمعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
لا تتعدى ال 500 الف المقدمة من الاسكان بدون فؤائد والا ستظل فقيرا الى أن تموت. العقار متضخم جدا بسب الضريبه والقرارات الاخيره..متوقع كوارث...
بلسم الروح
كتمت انفاس البنية لاحول ولاقوة الابالله

أخر الأخبار

بالفيديو.. حوادث عدة بسبب الموجة الغبارية جنوب الأفلاج
بالفيديو.. حوادث عدة بسبب الموجة الغبارية جنوب الأفلاج
منذ دقيقتين 1266
أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021
أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021
منذ 17 دقيقة 1540
التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات "ساند" لشهر أغسطس
التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات "ساند" لشهر أغسطس
منذ 22 دقيقة 1484
ابتكار علاج جيني يساعد في منع انتشار سرطان الرئة
ابتكار علاج جيني يساعد في منع انتشار سرطان الرئة
منذ 27 دقيقة 1421
شرطي يعتدي على سيدة سمراء بوحشية
شرطي يعتدي على سيدة سمراء بوحشية
منذ 37 دقيقة 419
جاب العيد من اول يوم
جاب العيد من اول يوم
منذ 42 دقيقة 335
سباق راليات ينتهي بنجاة السائق من الموت
سباق راليات ينتهي بنجاة السائق من الموت
منذ 47 دقيقة 375
ابنة سارة الكندري تضع والدها في موقف محرج أثناء تصوير فيديو
ابنة سارة الكندري تضع والدها في موقف محرج أثناء تصوير فيديو
منذ 52 دقيقة 1005
بالفيديو.. وزير التعليم: منصة قادة المستقبل تتيح فرص الترشّح للمناصب القيادية وفق معايير شفافة
بالفيديو.. وزير التعليم: منصة قادة المستقبل تتيح فرص الترشّح للمناصب القيادية وفق معايير شفافة
منذ 57 دقيقة 1650
العمري: تراجع قروض العقار عن معدلاتها الهائلة ينعكس على أسعار المنتجات السكنية
العمري: تراجع قروض العقار عن معدلاتها الهائلة ينعكس على أسعار المنتجات السكنية
منذ ساعة 1818