مستشفى الملك فيصل يستأصل تكيس برقبة عشريني

حسين العلي (صدى):
تمكن فريق متخصص في جراحة الوجه الفكين بمستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من التدخل الجراحي استئصال تكيس بالرقبة لعشريني يعاني منها منذ الولادة.
حيث حضر المريض للطوارئ وهو يعاني من التهاب شديد بالتكيس أدى الى تورم الرقبة وألم شديد بمنطقة الرقبة وعدم القدرة على تحريك الرقبة تم مباشرة الحالة وعمل الأشعة اللازمة اتضح وجود تكيس بالرقبة (ملتهب) مما ضاعف معاناة المريض وتم تنويم المريض بقسم الجراحة.
وأجرى فريق طبي من التخدير وجراحة الوجه والفكين مكون من أربعة أطباء من التدخل الجراحي الدقيق لإزالة التكيس والذي كان ملاصق للأوعية الدموية حيث استغرقت العملية قرابة الثلاث ساعات أستطاع خلالها الفريق الطبي انهاء معاناة المريض وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء وبقاءه لمدة خمسة أيام ليمارس حياته بشكل طبيعي.