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بالفيديو.. "الغذاء والدواء" توضح كيفية الكشف عن بقايا المبيدات بالأغذية

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الغذاء والدواء" توضح كيفية الكشف عن بقايا المبيدات بالأغذية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن كيفية الكشف عن بقايا المبيدات بالأغذية.

وقالت الهيئة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على " تويتر " إنه يتم الكشف عن بقايا المبيدات بالأغذية بمختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأضافت أنه يتم تحليل العينات على جهازين تحليل، لضمان الكشف على أكبر عدد ممكن من بقايا المبيدات.

وأشارت إلى أن هذه التقنيات العالمية تتميز بالقدرة على الكشف على التراكيز المنخفضة منها في وقت قصير بكفاءة عالية، كما تساهم في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمبيدات.

الغذاء والدواء
الأغذية
المبيدات

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
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